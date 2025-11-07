Aumentaron las multas de la Policía Caminera y llegan hasta $3 millones

Un nuevo incremento de las multas de la Policía Caminera se registró durante el mes de noviembre y la más grave alcanza los tres millones de pesos. Se actualizó el valor de la Unidad Fija (tuvo una suba del 3,22%) en base al aumento de los combustibles y las sanciones se aplican en todas las rutas provinciales y la Avenida Circunvalación.

De esta forma, por infracciones leves (como conducir fumando) se aplican penalizaciones de 20 a 100 UF por un valor que oscila entre $30.780 y $153.900. Por infracciones graves (circular sin luces encendidas o no respetar las normas básicas de tránsito) se aplican sanciones que van de 100 a 200 UF y alcanzan un total de $307.800. En tanto, por infracciones muy graves (como cruzar semáforos en rojo, manejar en contramano o exceder los límites de velocidad), las multas oscilan entre 200 y 400 UF y llegan a un total de $615.600.

Finalmente, por infracciones máximas (alcoholemia positiva, destrucción o manipulación de infraestructura vial y adulteración de documentos o licencias), se aplican multas de 1.200 a 2.000 UF, con valores que parten de $1.846.800 y llegan hasta $3.078.000.