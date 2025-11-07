Carlos Paz: Denunció que su vecino usurpó un lote y sufrió amenazas

Un vecino de la ciudad de Villa Carlos Paz denunció la usurpación de un lote colindante al lago San Roque y aseguró que sufrió amenazas. El hombre habita en el barrio Costa Azul, radicó una presentación en la unidad judicial y dio a conocer que el terreno habría sido ocupado por un conocido comerciante de la zona.

El predio de la controversia se ubica sobre la calle Drago, en uno de los sectores más categorizados de la ciudad.

La Policía Ambiental estuvo presente en el lugar y se investiga si la propiedad tiene dueño o si figura como espacio verde. Concretamente, se trata de una extensa área donde suele ingresar agua del lago durante los períodos de lluvias y cuando el embalse alcanza su máxima capacidad.

La realidad es que a partir de la denuncia, el presunto usurpador se mostró indignado con el denunciante y reacción de forma violenta. «Yo fui hablar con el usurpador y me amenazó y casi me atropella con la camioneta. Ahora cada vez que pasa me tira la camioneta encima»; dijo el vecino, quien agregó: «Hice la denuncia en la Fiscalía y será ampliada por otros vecinos».