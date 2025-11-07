anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

viernes, 7 de noviembre de 2025 · 10:39

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para noviembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

