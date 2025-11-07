¿Cuánto llovió en los barrios de Villa Carlos Paz?

Las lluvias se convirtieron en las grandes protagonistas de este viernes 7 de noviembre y se conoció el registro de los milímetros caídos en los barrios de Villa Carlos Paz.

Los acumulados oscilaron entre 12 y 13 mm, mostrando una distribución espacial muy homogénea en el sur del Valle de Punilla.

En la zona de barrio José Muñoz, cayeron 14 mm; mientras que se registraron 13 mm. en Los Manantiales, el Centro Viejo, Solares de las Ensenadas y Playas de Oro, y un total de 12 mm en El Fantasio.

Por su parte, cayeron 13 milímetros en Villa Santa Cruz del Lago.