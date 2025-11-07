El Ballet de San Petersburgo deslumbró a Capilla del Monte

El Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte vivió el martes último una velada memorable con la presentación histórica del Ballet Clásico de San Petersburgo. Ante una sala colmada por unas 400 personas, el público pudo disfrutar de una versión completa de la emblemática obra “El Lago de los Cisnes”, una de las más representativas del repertorio clásico mundial.



La velada, organizada por el Municipio y Burnichón Producciones, fue un auténtico deleite para los asistentes, quienes aplaudieron con fervor y entusiasmo tras cada uno de los cuatro actos de la obra. Los bailarines, con una técnica impecable y una emotividad conmovedora, lograron cautivar a la audiencia, que no dudó en mostrar su reconocimiento con cálidos aplausos. La combinación de destreza y pasión en el escenario dejó una huella profunda en todos los presentes.



Lo más destacable fue la diversidad del público, que incluyó desde vecinos de Capilla del Monte hasta visitantes de localidades cercanas. Entre ellos, se destacó la presencia de numerosos adolescentes y jóvenes estudiantes de danza, quienes se dejaron llevar por la magia de la interpretación. Incluso una gran cantidad de personas mayores disfrutaron del evento, lo que subraya el carácter inclusivo y trascendental de esta presentación.



Este evento reafirma a la gestión cultural del Municipio y al Cine Teatro Enrique Muiño como un referente cultural de la región, consolidando su rol como un espacio que ofrece espectáculos de alta calidad para toda la comunidad.