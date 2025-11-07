Este lunes habrá asueto en la Administración Provincial

El lunes 10 de noviembre no habrá actividad en todo el ámbito de la Administración Pública de la provincia en conmemoración del Día del Empleado Público Provincial.

La medida se dispuso mediante la resolución 926 de la Secretaría General de la Gobernación, en línea con lo establecido por la Ley N° 7233, que reconoce al 11 de noviembre como “Día del Empleado Público Provincial”.

La disposición instruyó a los titulares de cada repartición para que establezcan esquemas de guardias mínimas, a los efectos de no resentir la prestación de los servicios públicos de carácter esencial.

De esta manera, mientras se suspenden las actividades administrativas regulares, se aseguran los servicios fundamentales para la comunidad, como salud, seguridad y emergencias.