La Comuna de Cuesta Blanca celebró el Día del Empleado Comunal

La Comuna de Cuesta Blanca celebró el Día del Empleado ComunalLa presidenta Ana Gaitán homenajeó al personal comunal, reconociendo su compromiso y dedicación en el cuidado de la localidad.
En el marco del Día del Empleado Comunal, la presidenta comunal Ana Gaitán agasajó a todo el equipo de trabajadores de la Comuna de Cuesta Blanca. Durante el encuentro, expresó sus felicitaciones y agradeció el esfuerzo constante con el que los empleados desarrollan sus tareas diarias, contribuyendo a mantener la localidad ordenada y funcionando correctamente.