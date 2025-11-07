La Comuna de Cuesta Blanca celebró el Día del Empleado Comunal

En el marco del Día del Empleado Comunal, la presidenta comunal Ana Gaitán agasajó a todo el equipo de trabajadores de la Comuna de Cuesta Blanca. Durante el encuentro, expresó sus felicitaciones y agradeció el esfuerzo constante con el que los empleados desarrollan sus tareas diarias, contribuyendo a mantener la localidad ordenada y funcionando correctamente.