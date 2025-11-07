La familia de Diego Pérez volvió a pedir justicia en los Tribunales de Carlos Paz.

En horas de la mañana, la familia de Diego Pérez, el joven de 25 años que perdió la vida el pasado 18 de octubre tras ser embestido por un automóvil conducido por un efectivo policial en la avenida San Martín, volvió a reclamar justicia en los Tribunales de Villa Carlos Paz.

Juan Pérez, primo de Diego, manifestó "Nos encontramos acá, en tribunales de la ciudad de Villa Carlos Paz, para seguir pidiendo justicia por Diego Pérez, porque este caso no puede quedar impune. Vamos a seguir marchando. Lamentablemente, no tenemos respuesta del fiscal. Desde aquella primera marcha que se hizo aquí, el fiscal no se ha comunicado, no tenemos novedad de cómo va la causa, y le pedimos al señor Mazzuchi que esta causa no quede archivada, que Carlos Paz ya no puede tener causas archivadas, y que lo que pasó con Diego no es una estadística. Necesitamos justicia, y vamos a seguir pidiendo justicia.

"El abogado continuamente sigue trabajando, pidiendo que se cambie la carátula. Creemos que hay pruebas suficientes, los domos, imágenes, testigos". No puede ser que en Carlos Paz tengamos que esperar mucho tiempo para que un caso se resuelva y que haya justicia. Tiene que pagar por lo que hizo, porque él venía alcoholizado".

"No nos han devuelto ninguna de las pertenencias todavía, hay una billetera virtual en la que él cobró su sueldo, su señora y su hija necesitan ese dinero".