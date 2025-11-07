La lluvia llegó a las sierras de Córdoba: el pronóstico para Punilla

Las tormentas llegaron a las sierras de Córdoba y bajó considerablemente la temperatura en el Valle de Punilla. Para este viernes 7 de noviembre, se anuncia una máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados y se mantiene vigente el alerta meteorológico.

Las precipitaciones cayeron durante la madrugada y se desarrollarán con mayor y menor intensidad a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé clima inestable con un mejoramiento hacia la tarde/noche en gran parte del territorio cordobés, que se podría mantener durante el fin de semana.

Las lluvias no hicieron aportes de magnitud en las cuencas serranas y no se esperan crecientes.