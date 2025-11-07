Nieve en Córdoba sorprende en pleno noviembre

A las 10:30, el Refugio Héctor González registró una mezcla de lluvia y copos que tiñeron de blanco la cumbre más alta de Córdoba, a más de 2.700 metros de altura. El fenómeno, poco habitual para esta época del año, dejó una postal invernal sobre las piedras y la vegetación del lugar.

En tanto, en toda la región de Punilla, la lluvia no dio tregua desde las primeras horas del día, con acumulados que varían según las localidades. El contraste entre la nevada en las sierras altas y la persistente llovizna en los valles volvió a recordar el carácter cambiante del clima serrano.

Los refugios de montaña y caminantes ocasionales compartieron imágenes del paisaje cubierto de neblina y nieve, que se combina con el verdor húmedo de la primavera cordobesa.