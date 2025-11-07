Santilli renuncia a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior

Diego “El Colo” Santilli presentó su renuncia este viernes a la Cámara de Diputados para asumir formalmente como ministro del Interior del Gobierno Nacional. La decisión, que se venía preparando desde hace varios días, fue confirmada en las últimas horas y marca su desembarco oficial en el gabinete de Javier Milei, donde tendrá la tarea de articular el diálogo político con los gobernadores.

El dirigente del PRO había anticipado su salida del Congreso tras cerrar los últimos detalles administrativos junto a su equipo. Su entorno trabajó durante toda la jornada anterior en la redacción del documento que presentó en la Cámara baja, con el cual dejó sin efecto su mandato legislativo. Con esta decisión, completó su paso por el Congreso para enfocarse de lleno en la nueva gestión ejecutiva.

Aun sin firma, el flamante ministro mantuvo sus primeros encuentros en la sede de la cartera del Interior. Junto a los funcionarios “Lule” Menem y Martín Menem, comenzó a delinear la agenda de trabajo y los objetivos prioritarios de su área. Luego, ya instalado en sus nuevos despachos, recibió a los primeros mandatarios provinciales para iniciar el diálogo institucional que tendrá un papel clave en la relación del Gobierno con las provincias.

Con su llegada al Ministerio del Interior, asume una de las carteras más sensibles del Gabinete, encargada de sostener la gobernabilidad política y el vínculo directo con las provincias. Su designación fue interpretada como un gesto de apertura hacia el PRO y como un intento del presidente Milei por fortalecer los lazos con los distintos espacios que integran la coalición de gobierno.