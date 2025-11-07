Valle Hermoso, puerta al espacio: 80 jóvenes viven una experiencia única

Más de 80 estudiantes de distintos puntos de Córdoba protagonizan una nueva edición del Campamento Espacial de la República Argentina, que se desarrolla en el Complejo Vaquerías de Valle Hermoso, combinando ciencia, tecnología y convivencia.

Organizado por el Ministerio de Educación de la Provincia, junto a la Asociación Civil Punilla Valley y la Municipalidad de Valle Hermoso, el encuentro cuenta con la colaboración de la CONAE, el Ejército Argentino, la Universidad Nacional de Córdoba y diversos organismos provinciales.

Los jóvenes participan de talleres de robótica, cohetería, observación astronómica y primeros auxilios, además de charlas a cargo de especialistas, como la ingeniera argentina Sol Peñalba, quien integra equipos de la NASA.

La iniciativa busca despertar vocaciones científicas y fortalecer la formación en áreas vinculadas al espacio y la tecnología, consolidando a Valle Hermoso y Punilla como escenarios de referencia para la educación científica en Argentina.