Aumento: ¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas?

País. Las empleadas domésticas recibieron la confirmación de un aumento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo, tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La definición se tomó durante una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes 7 de noviembre y, según fuentes oficiales, la firma se llevará adelante el próximo lunes 10.

La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, determinó que la mejora salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Al mismo tiempo, se incorporó una suma extraordinaria de $14.000 mensuales. El suplemento no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cuánto cobraría cada categoría en noviembre

A partir de lo anunciado por Trabajo, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente forma (aún no fueron informados en forma oficial):

Supervisor/a

Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual

Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual

Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual

Caseros

$3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual