Avilés destacó la calidad educativa del ISAUI en su muestra anual

La comunidad educativa de Villa Carlos Paz vivió una jornada llena de entusiasmo y orgullo con la realización de la Muestra Anual del ISAUI (Instituto Superior Arturo Umberto Illia), donde se presentaron proyectos y producciones desarrolladas por los alumnos a lo largo del año.

El intendente Esteban Avilés destacó la importancia de este espacio como “una verdadera celebración del conocimiento, la innovación y la identidad carlospacense”, y felicitó al cuerpo docente y a los estudiantes “por el trabajo y el compromiso que garantizan una formación de calidad”.

El evento coincidió con la reciente incorporación del ISAUI a la Universidad Provincial de Córdoba, que contará con una nueva sede en el centro de la ciudad, consolidando a Villa Carlos Paz como un polo educativo regional.

“Esta muestra ratifica la formación de excelencia que se brindará en nuestra ciudad”, expresó Avilés, agradeciendo a toda la comunidad educativa “por enaltecer la educación y llenarnos de orgullo”.