Avilés destacó la calidad educativa del ISAUI en su muestra anual

Carlos Paz
Avilés destacó la calidad educativa del ISAUI en su muestra anualEl Instituto Superior Arturo Umberto Illia presentó los trabajos de sus estudiantes en una jornada que reflejó innovación, conocimiento y compromiso educativo. La muestra coincidió con la reciente incorporación del instituto a la Universidad Provincial de Córdoba.
La comunidad educativa de Villa Carlos Paz vivió una jornada llena de entusiasmo y orgullo con la realización de la Muestra Anual del ISAUI (Instituto Superior Arturo Umberto Illia), donde se presentaron proyectos y producciones desarrolladas por los alumnos a lo largo del año.
El intendente Esteban Avilés destacó la importancia de este espacio como “una verdadera celebración del conocimiento, la innovación y la identidad carlospacense”, y felicitó al cuerpo docente y a los estudiantes “por el trabajo y el compromiso que garantizan una formación de calidad”.
El evento coincidió con la reciente incorporación del ISAUI a la Universidad Provincial de Córdoba, que contará con una nueva sede en el centro de la ciudad, consolidando a Villa Carlos Paz como un polo educativo regional.
“Esta muestra ratifica la formación de excelencia que se brindará en nuestra ciudad”, expresó Avilés, agradeciendo a toda la comunidad educativa “por enaltecer la educación y llenarnos de orgullo”.