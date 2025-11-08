Carlos Paz celebró una nueva edición de la Noche de los Museos

Villa Carlos Paz volvió a ser escenario de una noche mágica en la que la cultura, la historia y la naturaleza se unieron bajo las estrellas. La ciudad celebró una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que reunió a vecinos y turistas en distintos espacios patrimoniales.

La jornada incluyó una charla conmemorativa por los 20 años del descubrimiento del Gliptodonte en la ciudad, además de visitas guiadas en el Parque Estancia La Quinta y en el Museo Numba Charava, donde se disfrutó de música en vivo a cargo de profesores del CEM y Ariel Herrero.

El recorrido nocturno por el Bosque de la Poesía fue otro de los momentos más destacados, invitando a los asistentes a reconectarse con el entorno natural y el valor simbólico de este espacio.

“Fue una jornada especial que volvió a conectar a los carlospacenses con su patrimonio y su identidad”, expresaron desde la Municipalidad.