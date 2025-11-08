Con un homenaje a Willington, el Kempes se vistió de gala para la Noche de los Museos

El Estadio Mario Alberto Kempes volvió a latir con la pasión de su historia. Durante la Noche de los Museos, miles de cordobeses y turistas disfrutaron de una velada única que combinó fútbol, memoria y emoción.

El Museo Provincial del Deporte fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con la muestra especial “Córdoba Mundialista”, dedicada al legado del Mundial de 1978, cuando el por entonces “Estadio Córdoba” fue escenario de partidos inolvidables.

La exposición reunió más de 200 piezas originales, entre camisetas, trofeos, fotografías inéditas, recortes y objetos que contaron décadas de historia deportiva.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Daniel Willington, con la presencia de su familia, quienes recibieron un retrato realizado por Aldo Van Meegroot, entregado junto a Luis Calvimonte, vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, y Gustavo Farías, coordinador del Museo Provincial del Deporte.

También hubo un reconocimiento a José Luis Cuciuffo, a través de una pintura de Van Meegroot entregada a su hijo Emiliano.

El público recorrió los vestuarios, el túnel y el campo de juego del estadio, ambientado con luces y música que transformaron la noche en una experiencia sensorial. Muchos se tomaron fotos en el césped y en los bancos de suplentes, reviviendo glorias pasadas.

La emoción fue compartida: los más jóvenes descubrieron los trofeos y los objetos históricos, mientras que los mayores revivieron recuerdos de los partidos que marcaron a Córdoba como sede mundialista.

Entre luces, risas y ovaciones, el Kempes volvió a brillar. No hubo goles, pero sí historia viva.