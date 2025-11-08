Córdoba: el lunes 10 no habrá atención en la Administración Pública

El próximo lunes 10 de noviembre no habrá actividad en el ámbito de la Administración Pública Provincial, en el marco de la conmemoración del Día del Empleado Público Provincial.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 926 de la Secretaría General de la Gobernación, en cumplimiento de la Ley N.º 7233, que establece el 11 de noviembre como jornada de reconocimiento para los trabajadores estatales de Córdoba.

Durante el asueto se mantendrán guardias mínimas con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, entre ellos los de salud, seguridad y atención de emergencias.

Mientras las dependencias administrativas permanecerán cerradas, las áreas operativas continuarán prestando servicios para asegurar la atención a la comunidad.