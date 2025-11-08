El Presidente Milei saludó a su par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira

El mandatario argentino Javier Milei tuvo una reunión informal este sábado con el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, en La Paz, donde ambos coincidieron en avanzar hacia una agenda común en el marco de la asunción presidencial del jefe de Estado boliviano.

El encuentro se produjo horas después de la ceremonia oficial de toma de posesión del electo mandatario de Bolivia, en un clima marcado por la expectativa de relanzar la relación bilateral.

El diálogo entre ambos mandatarios quedó grabado en un audiovisual que difundió Casa Rosada.

“Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei al inicio de la conversación, en referencia al contexto político y económico que enfrentará Pereira.

El mandatario boliviano, por su parte, respondió: “Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos”.

A lo largo de la reunión, Milei reiteró la predisposición argentina para colaborar en distintas áreas de gestión. “En lo que creas que podemos ayudarte a la orden”, sostuvo.

Pereira correspondió el gesto y manifestó interés en fortalecer los vínculos comerciales: “A la orden nosotros también. Estamos a favor de cambiar Bolivia y creo que eso es muy importante para todos”.

El intercambio siguió en tono cordial. “Éxitos y bendiciones”, expresó Milei, a lo que el flamante mandatario boliviano respondió: “Ya lo estaré llamando. En algún momento lo tendré que ir a visitar para retomar una agenda común. Han terminado 20 años y esta es una nueva etapa”.

“La cooperación para nosotros con las cinco fronteras van a ser esenciales. Argentina siempre está vinculado a nuestro corazón”, cerró Pereira.

“Sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”, concluyó Milei.

Como gesto simbólico, ambos mandatarios intercambiaron presentes: Milei obsequió un bolso de cuero, mientras que Pereira entregó una piedra “bolivianita”, de tono violeta, color que despertó entusiasmo en el presidente argentino por coincidir con el de su espacio político.