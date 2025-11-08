El San Roque expone su lecho por la fuerte bajante del lago

A pesar de las lluvias registradas en la región, el lago San Roque continúa en niveles críticos. Las imágenes tomadas este sábado en el sector céntrico de Carlos Paz muestran el marcado retroceso del agua, que dejó expuestos amplios sectores de arena bajo los puentes céntricos.

Según el informe diario de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el embalse se encuentra a 31,82 metros, es decir, 3,48 metros por debajo de su cota de vertedero (35,30 m). Si bien las últimas precipitaciones aportaron una leve suba promedio de 0,03 centímetros, el nivel sigue siendo uno de los más bajos del año.

El fenómeno se replica en otros diques del interior, aunque el caso del San Roque impacta especialmente por su visibilidad urbana y su importancia en el abastecimiento de agua y en el turismo del Valle de Punilla.

Desde el Observatorio Hidrometeorológico provincial indicaron que el sistema mantiene un monitoreo constante ante la falta de aportes significativos en las cuencas altas.