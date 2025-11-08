Estudiar en Caros Paz: en el ISAUI las tecnicaturas serán universitarias

Villa Carlos Paz atraviesa una transformación educativa histórica. Las tecnicaturas del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI), que hasta ahora funcionaban como propuestas terciarias con títulos oficiales, pasarán a ser tecnicaturas universitarias al incorporarse a la estructura académica de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

El cambio marca un paso decisivo en la expansión universitaria de la provincia y posiciona a Villa Carlos Paz como un nuevo polo de formación superior en el interior. Esta integración se da en el marco del proceso de institucionalización de la sede universitaria que la UPC construirá próximamente en el centro de la ciudad, un proyecto que permitirá consolidar el crecimiento académico local.

De esta manera, las tecnicaturas en Programación Full Stack, Diseño de Interiores, Hotelería y Guía de Turismo, que ya se dictaban en el ISAUI, se transforman en tecnicaturas universitarias dentro del sistema de la UPC, con la misma orientación práctica y profesional, pero con una titulación de nivel universitario.

“Este paso significa una jerarquización de la educación pública y un reconocimiento al trabajo sostenido del Instituto Illia, que ahora se incorpora al sistema universitario provincial”, señalaron desde la institución.

El intendente Esteban Avilés destacó que esta transición “ratifica el compromiso de Villa Carlos Paz con la educación de calidad y con la formación de nuevas generaciones en campos estratégicos como la tecnología, el diseño y el turismo”.

La inscripción para la cohorte 2026 estará abierta del 1 al 19 de diciembre, con una oferta académica que responde a los desafíos de la era digital y a las necesidades productivas y sociales de la región.