La empresa francesa Decathlon abrió su primer local en la Argentina

Buenos Aires. La cadena de ropa deportiva francesa Decathlon finalmente abrió hoy a las 9 las puertas de su primer local en la Argentina, después de varios meses de análisis y preparación del desembarco. Está ubicado en el Complejo Al Río, al lado del supermercado Carrefour en Vicente López, en Buenos Aires, y tiene una superficie de 3.000 metros en la que los consumidores podrán encontrar una vasta variedad de productos de una veintena de marcas propias características de cada uno de los deportes/disciplinas.

La marca insignia europea regresó al pais (había estado un breve tiempo en 2001) de la mano del Grupo One, que integran en partes iguales el empresario Manuel Antelo (50%) y el matrimonio Sabine Moulliez y Pedro Aguirre Saravia (50%), quienes desembarcaron con Decathlon primero en Uruguay hace cinco años y posteriormente en Paraguay. La Argentina es el tercer destino, aunque también tienen previsto ir a Ecuador y Bolivia. En el resto de la región, la marca está presente a través de los dueños directos. Moulliez, de todos modos, es parte de esta poderosa familia francesa.

A partir de las 12 también estará activa la venta online (www.decathlon.com.ar) y la logística estará en manos de Ocasa.

Según adelantó la empresa, las primeras 300 personas que ingresen recibirán gift cards de entre 40.000 y 400.000 pesos, válidas por única vez ese mismo día, mientras que quienes realicen alguna de las primeras 500 compras accederán a un souvenir de la empresa. Durante toda la jornada tendrán lugar actividades participativas, espectáculos de música en vivo, exhibiciones deportivas, sorteos y estaciones de juegos interactivos en las que los visitantes podrán llevarse camisetas personalizadas y otros artículos promocionales.



Productos y marcas

Los consumidores podrán acceder al mismo surtido de productos y marcas que la cadena comercializa internacionalmente, incluyendo líneas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, entre otras. Por ahora, suman unas 20 marcas, las mismas que tiene Decathlon en el resto del mundo, pero el objetivo es quedarse con 10/12 en el corto plazo, explicaron los empresarios del Grupo One esta semana, durante un evento realizado el jueves pasado para invitados especiales y medios.

El local ofrece 5.000 referencias de productos para 65 disciplinas deportivas, entre las que se incluyen training, running, natación, pádel, ciclismo, básquet, golf, equitación y camping, entre otras.

