Valle Hermoso presentó dos nuevos circuitos turísticos históricos y religiosos

Este sábado se llevó a cabo en Valle Hermoso el recorrido inaugural de dos nuevos circuitos turísticos que buscan fortalecer la identidad local y ofrecer una experiencia cultural y espiritual a visitantes y vecinos.

Las propuestas, denominadas “Huellas — Circuito Histórico de Valle Hermoso” y “Caminando con fe — Circuito Histórico y Religioso”, permiten conocer el pasado, los lugares emblemáticos y la impronta espiritual del pueblo.

Ambas iniciativas fueron impulsadas por la Municipalidad de Valle Hermoso con el objetivo de poner en valor la historia y el patrimonio local. Estarán disponibles para todo el público a partir del 7 de diciembre, con visitas guiadas y recorridos a pie por distintos puntos de interés.

“Cada paso conecta con la esencia del pueblo, su fe y su memoria”, expresaron desde el área de Turismo, agradeciendo a todos los que participaron de esta primera experiencia.