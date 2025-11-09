A 20 años del hallazgo del Gliptodonte, Carlos Paz lo recordó en la Noche de los Museos

Villa Carlos Paz se sumó con gran participación a la edición 2025 de la Noche de los Museos, celebrada el pasado viernes 7 de noviembre. La propuesta, de acceso libre y gratuito, permitió a vecinos y turistas recorrer espacios culturales y patrimoniales durante una jornada especial que combinó historia, ciencia y arte.

En el Parque Estancia La Quinta y Museo Arqueológico Numba Charava se realizaron visitas guiadas por los edificios jesuíticos y los senderos del predio, además de recorridos por el Bosque de la Poesía y las nuevas esculturas dedicadas al escritor Ernesto Sábato.

Uno de los momentos más emotivos fue la charla conmemorativa en la Sala Font, donde se recordó el vigésimo aniversario del hallazgo del Gliptodonte, considerado uno de los descubrimientos paleontológicos más significativos de la ciudad. Vecinos, investigadores e historiadores compartieron reflexiones y testimonios sobre aquel acontecimiento que fortaleció el patrimonio científico y cultural local.

La jornada concluyó con un cálido cierre musical a cargo de profesores del Centro de Educación Municipal (CEM) y del artista Ariel Herrero. En paralelo, el Museo MET Espacio Tiempo, en calle Tucumán 111, abrió sus puertas entre las 20 y las 23, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar de sus muestras y obras contemporáneas.