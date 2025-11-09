Acto oficial por el Día de la Tradición este lunes en Cosquín

La Municipalidad de Cosquín realizará este lunes 10 de noviembre el Acto Oficial por el Día de la Tradición, una fecha que rinde homenaje al poeta José Hernández, autor del Martín Fierro, y a las costumbres que conforman la identidad nacional.

El acto tendrá lugar a partir de las 9:00 horas, de manera puntual, en la Plaza San Martín, con la participación de autoridades, centros educativos, agrupaciones gauchas y vecinos.

La jornada busca celebrar el legado del gaucho argentino y destacar la importancia de mantener vivas las tradiciones que representan el espíritu y la historia del país.

La Municipalidad invita a los medios de comunicación y al público en general a ser parte de este encuentro que reafirma el valor de la cultura popular como patrimonio vivo de todos los argentinos.