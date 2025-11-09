“Atesorarte”, una búsqueda del tesoro que fortaleció la identidad local

Villa Carlos Paz. Con una amplia convocatoria y gran entusiasmo por parte de los vecinos, se realizó una nueva edición de “Atesorarte”, la búsqueda del tesoro organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en el marco del Mes de la Identidad Carlospacense.

Participaron más de 60 equipos conformados por familias y amigos, el primer premio fue 1 millón de pesos, el segundo premio 400 mil y el tercer puesto una estadía para cuatro personas en la sierras de Córdoba.

El director de Cultura, Fernando Barrera, destacó el éxito de esta edición y el compromiso de las familias participantes:

“En esta gran búsqueda del tesoro de este año, en el marco de lo que es la identidad carlospacense, se han estado haciendo desde el municipio un montón de actividades. Cerramos todo esto con lo que es la búsqueda del tesoro, que realmente es un éxito en todos los sentidos: en la cantidad de familias que se anotaron, en cómo se divirtieron, pero sobre todo en cómo aprendieron”.

Barrera explicó que el juego no solo propuso un recorrido lúdico, sino también educativo:

“Cuando se inscribían les llegaba un mail con un librito que tenías que estudiar. Había muchos puntos de la ciudad con su historia, y en base a eso estaban hechos los acertijos. La gente tuvo que estudiar, y nos sorprendió muchísimo porque hicimos acertijos muy difíciles y los resolvieron. Lo que creíamos que iba a tardar tres horas, tardó una hora y media porque habían venido todos estudiados. Eso realmente es muy bueno”.

La propuesta, impulsada por el intendente Esteban Avilés, busca reforzar el sentido de pertenencia y el conocimiento de la historia local a través de la cultura y el juego.

“Siempre con esta iniciativa del intendente, de poder darle a la gente carlospacense la identidad, y la identidad viene con la historia y la cultura. Si alguno no conocía alguna parte de la ciudad, hoy la conoció, porque anduvieron por todos lados”, añadió Barrera.

“Cada equipo estaba formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes, para que pudieran entrar en el auto. No menos de tres y no más de cinco”. Finalmente, Barrera agradeció al equipo municipal por su compromiso durante toda la jornada:

“Quiero agradecer muchísimo al equipo de la Dirección de Cultura, tanto a los técnicos como a los profes que fueron parte en cada lugar. Estuvieron todo el domingo trabajando para que esto suceda y para que sea realmente algo lindo para toda la sociedad”.