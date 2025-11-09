Cañas, embarcaciones y camaradería en la costa del San Roque

Este domingo 9 de noviembre, la costa del lago San Roque volvió a ser escenario del tradicional Certamen de Pesca Provincial, una jornada que combinó deporte, recreación y espíritu comunitario.

Organizado por el Club Pesca Renault, el evento dio inicio a las 9:00 horas y convocó a pescadores provenientes de distintos puntos de Córdoba. Desde temprano, las embarcaciones poblaron el espejo de agua, generando un paisaje lleno de movimiento, entusiasmo y camaradería.

La propuesta no solo reunió a competidores experimentados, sino también a familias que se acercaron a disfrutar del entorno natural y compartir la jornada al aire libre.

El certamen, ya consolidado en el calendario deportivo provincial, refuerza la importancia del lago San Roque como escenario de actividades náuticas y deportivas, y destaca el vínculo entre naturaleza, comunidad y tradición.