Carlos Paz: una fotógrafa sufrió el robo de su equipo de trabajo

Carlos Paz: una fotógrafa sufrió el robo de su equipo de trabajoLos delincuentes se llevaron todos sus ahorros y su fuente de ingresos.
Villa Carlos Paz. El día sábado en horas de la tarde, una fotógrafa que vive en calle Almirante Brown de Villa Carlos Paz sufrió el robo de su cámara fotográfica y otros elementos de trabajo cuando delincuentes ingresaron en su domicilio.
La damnificada, Liliana Gómez, contó a EL DIARIO que se retiró de su hogar alrededor de las 17 horas y a las 19 horas su sobrino la llamó para avisarle que el portón estaba abierto.
"Cuando llegué a mi domicilio, noté que arrancaron parte de una reja de la ventana de la pieza de mi hija. Revolvieron todo en su habitación y en la mía. Los cajones estaban abiertos y la ropa desparramada por todos lados. No solo se llevaron mis ahorros, sino mi fuente de ingresos; tenía fotos de eventos que tenía que entregar y me dejaron sin nada. Salieron por la entrada principal con dos garrafas y bolsos; nadie vio nada.
Los delincuentes se llevaron: notebook Acer de 17" negra con teclado numérico, un disco externo negro WD de 2 tb con todo el material de eventos sociales, una mochila bandolera negra y gris que tenía la cámara de fotos Canon 6D Mark 2, lentes 24-105 mm, 50 mm, flash, baterías, pilas, adaptadores, dinero en efectivo, dólares y euros, 2 garrafas nuevas de 10 k, 2 celulares LG blanco y otro negro.
Por cualquier información de lo robado, comunicarse al 3541-689767.