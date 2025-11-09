Córdoba realizó un simulacro con víctimas múltiples como parte de un curso de emergencias

Con un simulacro de emergencia a gran escala, concluyó este sábado el 50° Curso Anual de Urgencias Médico-Quirúrgicas, desarrollado bajo el lema “Eventos con víctimas múltiples: gestión del caos” en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Durante tres jornadas, profesionales y especialistas del ámbito público y privado, junto a estudiantes de Ciencias de la Salud, compartieron estrategias, experiencias y prácticas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

El simulacro de cierre se realizó sobre la explanada del edificio del Concejo Deliberante, donde se recreó una hipótesis de derrumbe con la participación de diez actores y personal de Emergencias 107, Defensa Civil, Policía de Tránsito, Policía de la Provincia y Bomberos del DUAR, especialistas en rescates complejos.

Durante el operativo, se efectuó el rescate de diez víctimas, dos de ellas fatales, y ocho fueron trasladadas al Hospital Municipal de Urgencias mediante tres ambulancias, una de ellas equipada con la Unidad de Víctimas Múltiples (UVM). En el hospital, se completó la segunda fase del simulacro con el triage de pacientes, evidenciando el trabajo médico y la priorización según la gravedad de cada caso.

La actividad permitió evaluar la eficacia de los protocolos del Comité de Desastre, los tiempos de respuesta y la coordinación interinstitucional entre los distintos equipos.

Con la participación de más de 200 asistentes, el curso reafirmó el compromiso del Hospital Municipal de Urgencias con la excelencia, la formación continua y el trabajo articulado para garantizar la atención ante emergencias.

Desde la Secretaría de Salud, se destacó que esta instancia de cooperación y aprendizaje fortalece las capacidades del sistema sanitario local y refuerza el compromiso de Córdoba con el cuidado y la seguridad de su comunidad.