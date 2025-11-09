Cosquín despide la Fiesta del Duende con una noche de folklore y color

Cosquín vivirá esta noche el cierre de la Fiesta del Duende 2025, una jornada que combinará desfile, música y tradición en el corazón de la ciudad.

Desde las 19:00 horas, la Avenida San Martín será escenario de un desfile con comparsas, agrupaciones culturales y artistas locales, que luego confluirán en la Plaza Próspero Molina, donde a las 21:00 se realizará el espectáculo central.

El cierre contará con la presentación de Ceibo, La Callejera, Jorge Taborda (ganador del Pre Cosquín), Enrique y Tomás Olmos y Mauro de la Canal, en una noche que promete reunir a vecinos y visitantes en torno al folklore.

El evento, con entrada libre y gratuita, es organizado por la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Cosquín, con el acompañamiento de Turismo Cosquín y la gestión del intendente Raúl Cardinali.