Emotiva celebración por los 75 años del Club Los Gigantes

El sábado 8 de noviembre, el Club Los Gigantes celebró su 75° aniversario con una emotiva jornada que reunió a socios, dirigentes, exjugadores y familias que han sido parte de su historia.

El intendente Esteban Avilés acompañó el encuentro junto al secretario de Turismo, Sebastián Boldrini; el director de Deportes, Juan Solé; y el director de Cultura, Fernando Barrera. Durante la celebración se compartieron recuerdos, anécdotas y homenajes a quienes contribuyeron al crecimiento de la institución a lo largo de más de siete décadas.

En el marco del evento, Avilés entregó una placa conmemorativa y resaltó la trayectoria del club como ejemplo de compromiso social y deportivo. Desde el Gobierno de la Ciudad se destacó la importancia de fortalecer las instituciones locales que promueven la integración y el desarrollo de la comunidad a través del deporte.