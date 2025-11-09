La familia Paulino fue la ganadora del millón en el "Atesorarte"

Villa Carlos Paz. "Atesorarte", la búsqueda del tesoro organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, volvió a convocar a familias en una jornada donde la historia, la cultura y el espíritu carlospacense se combinaron con la aventura y la diversión. La familia Paulino, de barrio Los Manantiales, se llevó el gran premio de 1 millón de pesos.

Entre los participantes de esta edición, Marcos Paulino compartió su entusiasmo por haber vivido una experiencia única junto a su familia. “Mi mujer y mis hijas habían participado el año pasado con mi suegro, pero lo habían hecho caminando. Esta vez fue todo mucho más rápido”.

El recorrido exigió atención, memoria y estrategia. “Habíamos leído un poco, algunas cosas eran las mismas del año pasado, y otras las conocían mis hijas por cosas de la escuela. Las pistas eran capciosas, así que llevamos anotaciones por si teníamos dudas en el momento”, explicó Marcos, quien destacó el trabajo en equipo que caracteriza a esta propuesta.

El itinerario incluyó varios puntos emblemáticos de la ciudad: “Salimos del Puente Centenario, pasamos por Bahía del Gitano, el Parque de Asistencia del Rally, el monumento a Bustos, el Club Carlos Paz, Playa Esmeralda, alfajores La Quinta, el Parque Estancia La Quinta, Plaza Belgrano, la Plaza de los Artesanos, La Cruz y terminamos en el edificio municipal”.

También se entregó un premio de 400 mil pesos para el segundo puesto, una estadía en las sierras de Córdoba para el tercer puesto y varios sorteos.