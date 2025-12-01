1º de Diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se conmemora el 1° de diciembre de cada año, una fecha destinada a visibilizar la importancia de la concientización acerca de la prevención y tratamiento adecuado del también llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Se trata de una jornada dedicada a crear campañas, difundir información e idear planes de acción comunitaria y gubernamental para la atención integral.



El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud, con apoyo posterior de la ONU, con la intención era crear una jornada dedicada plenamente a la concientización de esta problemática en el mundo. La fecha se presentó como la oportunidad de trabajar en la educación y compromiso político frente a una epidemia que durante esa época avanzaba rápidamente y carecía de información.



El VIH continúa siendo un desafío global, con millones de personas que viven con el virus y que requieren acceso constante a servicios de salud y acompañamiento. Hasta la fecha, se estima que aproximadamente 44,1 millones de personas perdieron la vida por esta problemática.



Es por ello que la prevención, los testeos y visitar centros de salud con frecuencia, resultan esenciales para sobrellevar esta problemática. Actualmente, existen medidas de prevención combinada, que presenta el uso de preservativos, pruebas regulares, tratamientos que reducen la carga viral hasta niveles indetectables y estrategias como la Profilaxis Preexposición (PrEP).



En 2025, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida presenta el tema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”. Esta temática señala un funcionamiento indeseado de los sistemas de atención y la poca efectividad de los programas de prevención.