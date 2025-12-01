Así será el parque acuático cordobés más grande del país

Córdoba está a semanas de inaugurar Infinito Water Park, el parque acuático más grande del país y uno de los desarrollos recreativos más ambiciosos de los últimos años. Con una superficie total de 13 hectáreas, el predio avanza hacia su apertura del 3 de enero, con la obra superando el 85% de ejecución y una inversión que ronda los u$s 40 millones.

El proyecto combina ingeniería hidráulica, arquitectura temática y tecnología de parques de última generación, con el objetivo de convertir a Córdoba en un nuevo centro de entretenimiento acuático para visitantes nacionales e internacionales. Los desarrolladores anticipan que el parque también operará en temporadas extendidas, aprovechando los sistemas térmicos y áreas cubiertas que permitirán funcionar más allá del verano.

Un parque de escala inédita en Argentina

El complejo ofrecerá más de 50 atracciones, incluyendo 30 toboganes, varios de ellos de caída libre, cápsulas de aceleración y circuitos familiares. También contará con:

Pileta de olas con 3,5 millones de litros

Río lento de 500 metros de recorrido

Playas de arena artificial

Sectores familiares, áreas VIP y zonas de recreación diferenciadas

Espacios de hidratación y sombra diseñados para alto flujo de visitantes

Sistema propio de seguridad acuática y monitoreo por cámaras

La capacidad total del predio será de 7.000 personas en simultáneo, lo que lo ubica como uno de los complejos acuáticos más grandes del Cono Sur.

Un ecosistema comercial y de entretenimiento

Además de las áreas acuáticas, Infinito Water Park incorporará un shopping a cielo abierto con 46 locales, que incluirán gastronomía, indumentaria y servicios turísticos. El corredor comercial fue pensado para funcionar tanto de forma asociada al parque como de manera independiente, generando actividad económica durante todo el año.

Otro punto destacado es la construcción de un estadio multiuso para 14.000 espectadores, diseñado para recitales, eventos deportivos, ferias y espectáculos. El objetivo es posicionarlo como un espacio de referencia en el centro del país, con una agenda propia más allá del parque.

Una segunda etapa con atracciones extremas

En la fase siguiente, los desarrolladores sumarán una zona de juegos extremos, con estructuras de altura, experiencias de velocidad y recorridos combinados tierra–agua.

La atracción insignia de esta etapa será una vuelta al mundo de 108 metros, que aspira a transformarse en uno de los miradores más altos de la región.

Entradas y disponibilidad

Las entradas tendrán un valor estimado de $70.000 a $100.000, dependiendo del día, la modalidad y los beneficios adicionales. Podrán adquirirse en boleterías o de manera online a través de la plataforma del parque. Habrá pases diarios, pases familiares y paquetes especiales para visitantes de otras provincias.

La empresa adelantó que se implementará un sistema de cupos por horario para evitar saturación y mejorar la experiencia general.

Impacto en el turismo provincial

La inauguración del parque coincide con la temporada alta y se espera que incremente de manera significativa la afluencia al Valle de Punilla, Córdoba capital y otras zonas turísticas del centro de la provincia.

Referentes del sector anticipan que el nuevo complejo podría generar un efecto derrame en hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios.