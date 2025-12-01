Carlos Paz: Cómo está el lago en el inicio del último mes del año

Las lluvias caídas durante el fin de semana hicieron crecer el nivel del lago San Roque, que arrancó el mes de diciembre con 31.84 metros y muestra signos de recuperación.

Luego de semanas de sequía que hicieron bajar considerablemente el caudal del embalse, ingresaron crecientes desde el río San Antonio, el arroyo Los Chorrillos y el río Cosquín que ayudar a incrementar su nivel.

El dique se encuentra hoy a 3,46 metros del nivel del vertedero (embudo), que se alcanza cuando se llegan a los 35,30 metros.

Se trata de una gran noticia luego de la bajante registrada en el último tramo del año.

Incluso, la semana pasada se había declarado el «Alerta Naranja» por el bajo caudal que mostraba el río San Antonio.