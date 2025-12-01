Carlos Paz se moviliza para una colecta solidaria de alimentos en supermercados

Este sábado 6 de diciembre tendrá lugar una colecta de alimentos organizada por el club solidario De Mano en Mano, que celebra su décimo aniversario trabajando junto a los merenderos de Villa Carlos Paz y al Refugio Cura Brochero. La iniciativa busca reforzar la asistencia a familias y personas en situación de vulnerabilidad en un fin de año complejo para los sectores más afectados.

Voluntarios de las distintas organizaciones estarán presentes en las entradas de los principales supermercados de la ciudad, donde recibirán donaciones de alimentos no perecederos e insumos de higiene personal y del hogar. Todo lo recolectado será distribuido entre los espacios comunitarios que sostienen diariamente la ayuda alimentaria.

Los voluntarios estarán presentes en las puertas de los siguientes supermercados:

Becerra’s – Cordiez (Refugio Cura Brochero)

Disco Cárcano (Solecito Naranja)

Disco Centro (Panza Caliente)

Disco San Martín (Frutos de Esperanza)

Buenos Días (María del Tránsito Cabanillas – Mi Ángel de Luz)

Cada uno de estos puntos estará acompañado por organizaciones comunitarias que recibirán las donaciones y coordinarán su distribución entre quienes más lo necesitan. La campaña forma parte del trabajo anual que realizan merenderos y espacios de contención social en distintos barrios de la ciudad.

Los organizadores destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos y señalaron que cada aporte, por pequeño que sea, representa un alivio inmediato para quienes atraviesan necesidades urgentes.