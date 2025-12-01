Carlos Paz ya recibe inscripciones para las carreras 2026 de la UPC

La Universidad Provincial de Córdoba habilitará desde este 1 de diciembre el proceso de preinscripción para todas las carreras de la cohorte 2026, incluyendo la propuesta académica de su nueva Sede Regional Villa Carlos Paz, creada a partir del traspaso del Instituto Superior Arturo Umberto Illia.

La incorporación del histórico instituto a la órbita de la UPC garantiza la continuidad de su oferta formativa, la jerarquización institucional y la titularización del plantel docente. La flamante sede se integra así al conjunto de las 15 sedes regionales anunciadas por el gobernador Martín Llaryora, fortaleciendo la presencia universitaria en el Valle de Punilla.

El director general de la Sede Regional Carlos Paz, Maximiliano Ibáñez, destacó que la transformación “ampliará las oportunidades de profesionalización de cientos de jóvenes en la segunda región turística del país”. Con esta apertura, la UPC busca responder a las demandas del conocimiento, la innovación y el empleo local mediante carreras vinculadas con el desarrollo productivo, cultural y turístico del territorio

La oferta disponible para esta etapa de preinscripción incluye:

• Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular (exclusivo para personal docente incorporado a la nueva sede).

• Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack.

• Tecnicatura Universitaria en Diseño de Interiores.

• Tecnicatura Universitaria en Guía de Turismo.

• Tecnicatura Universitaria en Hotelería.

• Tecnicatura Superior en Enfermería.

• Tecnicatura Superior en Guía de Trekking y Guía de Montaña.

La rectora Julia Oliva Cúneo subrayó que esta apertura consolida la presencia de la institución en el interior provincial y reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de impulsar el desarrollo regional mediante el conocimiento, la innovación y la tecnología