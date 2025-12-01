Córdoba: Cómo estará el clima en el inicio del mes de diciembre

Una jornada fresca con cielo nublado marca el comienzo del mes de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras las tormentas registradas durante el fin de semana pasado, llegó el alivio al calor y se registra una máxima de 25 grados que irá subiendo con el correr de los días.

Se espera cierta inestabilidad durante la jornada que continuaría durante las próximas horas.

Durante la madrugada, hubo lloviznas, cielo nublado y viento del sector sur.

Para mañana martes, se anuncia una máxima de 29 grados y una jornada de sol plena. En tanto, el miércoles 3, se prevé una temperatura de 30 grados que continuaría el jueves. Es importante destacar, que las lluvias volverían durante el fin de semana largo.