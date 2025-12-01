Cosquín definió su plan económico 2026 y ahora lo analiza el Concejo

La Municipalidad de Cosquín elevó esta semana al Concejo Deliberante los proyectos de Presupuesto General 2026, la Ordenanza Tarifaria y el Presupuesto de la Comisión Municipal de Folklore, dando inicio al proceso de análisis y discusión legislativa que definirá la planificación económica del próximo año.

El esquema tarifario presentado contempla actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba para quienes abonan mes a mes, mientras que el pago anual anticipado seguirá ajustándose según la inflación proyectada. Además, se mantendrá por tercer año consecutivo el beneficio del 30% para los contribuyentes que lleguen al 15 de diciembre con todas sus tasas al día, un incentivo que la actual gestión duplicó respecto de períodos anteriores.

El proyecto de Presupuesto 2026 fue elaborado bajo la normativa vigente e incluye como anexo el plan de obras públicas previsto para el ejercicio, orientado a fortalecer infraestructura y servicios. Entre los ejes definidos se destacan la continuidad de las políticas en marcha, el sostenimiento de servicios esenciales y el desarrollo de nuevas acciones para el bienestar de la ciudad.

Con la presentación formal ya realizada, los proyectos pasan ahora a la instancia de análisis en comisiones del Concejo Deliberante, que deberá evaluarlos, debatirlos y ponerlos a consideración para su eventual aprobación en sesión.