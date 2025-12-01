Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este 1 de diciembre de 2025 continúan los pagos del mes corriente. Durante esta jornada se abonarán prestaciones sociales a beneficiarios en todo el país, organizadas de acuerdo con la terminación del número de su DNI.

ANSES: quiénes cobran este lunes 1 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones del día 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 2: Todos los DNI del 1 de diciembre al 10 de diciembre