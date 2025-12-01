Habló la hija del hombre asesinado cerca del dique San Roque

Tiziana Vetero es hija de Cristian Vetero, el hombre que fue brutalmente asesinado de un disparo en la tarde del domingo en la comuna de San Roque, a metros del Puente de la Sota. Durante una entrevista con EL DIARIO, pidió justicia por su padre.

Ayer era un día de festejo para la familia Vetero. Habían celebrado el cumpleaños de Tiziana en la parrilla ubicada a la vera de la Ruta E-55 y horas más tarde, se produjo una salvaje discusión que terminó de la peor manera. Cristian fue muerto a manos de su hermano Brian, quien le disparó frente a su hijo, se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Su hija habló con este medio y dijo: «Siempre hubo discusiones entre ellos. Mi papá era un papá presente y bueno, y a pesar de la diferencia que tenían, él siempre hablaba bien de su hermano. Estaba para sus nietos, hijos, sobrinos, era responsable y respetuoso. Lo único que quiero ahora es justicia, que lo agarren. ¿En qué cabeza se puede cruzar matar a tu propio hermano?»

«Estamos destrozados»; declaró la mujer.

Brian Vetero se mantiene prófugo y es intensamente buscado por estas horas por la Brigada de Investigaciones, mientras la causa avanza con la recolección de testimonios de los familiares de la víctima.