Investigan presuntos abusos en un jardín de infantes de Carlos Paz

Dos madres de la ciudad de Villa Carlos Paz denunciaron en la justicia que sus hijas menores de edad habrían sido victimas de abuso sexual en un jardín de infantes. Piden que la justicia actúe rápidamente para esclarecer lo sucedido y aseguran que se trató de ocultar lo sucedido para proteger la imagen de la institución.

Las niñas tienen cuatro años y asisten a un establecimiento católico ubicado en el barrio La Quinta.

Las madres se constituyeron como querellantes en el marco de dos causas penales que investigan presuntos ataques de índole sexual bajo la representación del abogado Pablo Pigini. Según lo informado tanto por la madre de una de las menores como por el representante legal, los hechos habrían salido a la luz a partir de episodios ocurridos el pasado 19 de mayo de 2025.

Según las denuncias, las autoridades escolares «no brindaron respuestas ni colaboración» ante la gravedad de la situación.

El primer caso se conoció cuando una de las madres retiró a su hija del establecimiento luego de la clase de gimnasia. Al llegar a su domicilio y cambiarle la ropa, advirtió manchas de sangre compatibles con una agresión sexual. De inmediato, trasladó a la niña al Hospital Sayago, donde profesionales de la salud activaron el protocolo por un posible abuso y orientaron a la progenitora a radicar la denuncia penal correspondiente.

La segunda situación se manifestó esa misma noche, cuando otra de las niñas sufrió un ataque de pánico con vómitos y convulsiones. Sus padres la llevaron al centro de salud, donde le practicaron diversos estudios que, si bien no revelaron lesiones físicas, sí indicaron daños psicológicos compatibles con un posible ataque. La familia formalizó la denuncia penal en julio de 2025.

Ambas madres informaron a la institución educativa sobre lo ocurrido, y fue entonces cuando el establecimiento tomó conocimiento de los casos y la posible relación entre ellos. Según señalaron las familias, la única respuesta de parte del jardín fue un pedido de silencio para «proteger la imagen institucional», sin brindar explicación alguna ni activar protocolos internos.

Ante la ausencia de respuestas tanto de la institución como de las fiscalías intervinientes, las madres decidieron constituirse como querellantes particulares en causas que se tramitan en la Fiscalía de Segundo Turno y en la Fiscalía de Tercer Turno.

Las familias solicitaron que la justicia avance con responsabilidad, exhaustividad y celeridad para esclarecer los hechos y determinar qué sucedió dentro del establecimiento educativo. Asimismo, reclamaron al jardín de infantes que colabore con la investigación y deje de promover el silencio. «Otros niños podrían estar en peligro»; advirtieron en diálogo con EL DIARIO.