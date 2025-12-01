La creciente hizo estragos en El Fantasio, así quedó el vado

La creciente histórica que ingresó el fin de semana pasado al río San Antonio y marcó siete metros, provocó severos daños estructurales en el vado ubicado en El Fantasio, uno de los balnearios más emblemáticos de Villa Carlos Paz.

Desde el municipio, confirmaron que se espera que las aguas se estabilicen para evaluar los destrozos ocasionados sobre la pasarela y la calzada, a escasas semanas del inicio de la temporada de verano.

Según pudo conocerse, la crecida derivada de las intensas lluvias, arrastró parte de la estructura destinada al cruce peatonal y también afectó el pavimento del vado. En ese sentido, pese a la urgencia de los vecinos para que se avance con las obras de reparación, lo cierto es que hasta que el nivel del río no descienda, es imposible conocer la dimensión del deterioro.