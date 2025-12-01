Los primeros F-16 daneses llegarán a Las Higueras el viernes 5 de diciembre

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, aseguró que los seis primeros F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina tocarán suelo nacional el próximo 5 de diciembre, tal como estaba previsto, y que lo harán en la pista de la localidad cordobesa.

El jefe comunal habló con Cadena 3 y se refirió a los preparativos, la expectativa vecinal y la presencia del presidente Javier Milei, prevista para el domingo 7 de diciembre.

Mientras tanto, la localidad ya vive cambios asociados a la llegada de técnicos estadounidenses que trabajarán en el mantenimiento de los nuevos cazas. "En esta última semana hubo mucho movimiento inmobiliario y comercial. Sorprende en nuestra localidad ver a personas hablando otro idioma, intentando pedir un lomito o una hamburguesa en otro idioma. Ya se ve ese intercambio cultural que generan estos aviones", indicó el intendente.

Añadió que el impacto económico se extiende también a Río Cuarto, donde se concentran servicios para personal extranjero.

Consultado sobre la posibilidad de una pasada de los F-16 por Buenos Aires y otras provincias, Luchessi afirmó que la versión es verosímil, aunque sin confirmación oficial. "Es el dato más certero que tenemos, pero lo único plenamente confirmado es que llegan el 5", sostuvo.

Ante el interés de aficionados y vecinos de todo el país, el municipio prepara un espacio especial para observar el histórico aterrizaje. "Estamos armando una zona segura para los espectadores, en el corralón municipal, muy cerca de la línea de aterrizaje. Muchísima gente nos ha llamado para venir a verlos. Es un lugar privilegiado y se va a ver muy bien desde ahí", adelantó. Además, confirmó que se instalará una tribuna para ordenar la presencia del público.

El Gobierno nacional también organiza un acto oficial en el Área Material Río Cuarto, cuyo cronograma se definirá en los próximos días a la espera de la eventual presencia del Presidente.

Los F-16, provenientes de Dinamarca, se encuentran actualmente en las Islas Canarias tras realizar un aterrizaje técnico antes de continuar su vuelo hacia Sudamérica.