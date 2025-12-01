Santilli visita Corrientes y se prepara para recibir a Jorge Macri y al peronista Ziliotto

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este lunes a la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés y tiene previsto recibir el jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al peronista Sergio Ziliotto el viernes, ambos en la Casa Rosada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario aspira a terminar la ronda de reuniones con los 20 gobernadores aliados que firmaron el Pacto de Mayo para definir la política que tendrá el Gobierno con los cuatro mandatarios provinciales rebeldes.

Para completar el grupo de los 20 quedan aún resta coordinar contactos con el puntano Luis Poggi y el santafesino Maximiliano Pullaro, quien anticipó que no tiene intenciones de concretar una reunión si no hay respuesta a los reclamos.

"Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. En lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no“, anticipó Pullaro.

La administración libertaria apuesta a buscar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral durante el mes de diciembre y el resto del temario que se tratará en febrero, en el marco de la extensión de sesiones extraordinarias. vsMLrA

Por los pasillos de Balcarce 50, reina el optimismo de cara al tratamiento de la Ley de Leyes que dotará al Gobierno de una previsión presupuestaria por primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei.

Mientras Santilli en tándem con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negocian con gobernadores, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich hacen lo propio en las respectivas cámaras.