Valle Hermoso inicia la preparación de los módulos PAICOR de verano

Valle Hermoso puso en marcha la preparación de los módulos PAICOR destinados a las familias beneficiarias durante el receso de verano. El trabajo incluye la selección de alimentos, el empaquetado y la supervisión bromatológica de cada lote para garantizar que cada módulo llegue en condiciones óptimas.

La entrega está prevista para el 9 de diciembre, en los establecimientos educativos de la localidad, con atención de 8:30 a 16:30. Para el retiro será necesario presentar el DNI original del beneficiario.

Desde el área de Desarrollo Social señalaron que el objetivo central es asegurar una cobertura alimentaria segura, completa y confiable durante el período en que no se dictan clases, especialmente para las familias que dependen del programa como sostén cotidiano.

El operativo se desplegará con personal municipal, referentes escolares y equipos de apoyo logístico, con el fin de garantizar una entrega ágil y ordenada.