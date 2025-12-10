Calor de verano en las sierras: el pronóstico para el Valle de Punilla

Una semana con jornadas calurosas se vive en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Si bien el sol brilla con fuerza en toda la región, los especialistas advierten por el regreso de las lluvias.

Para este miércoles 10 de diciembre, se anuncia una mínima de 14 grados y una máxima de 31 grados. El calor es el protagonista en el inicio del último mes del año y las mínimas se mantendrán entre los 17 y 20 grados.

El clima se presenta ideal para hacer actividades al aire libre, pero el pronóstico anticipa que el jueves 11 podrían registrarse lluvias leves en las zonas serranas. Sin embargo, no habrá alivio, la máxima rondaría los 32 grados.

Para el viernes 12, en tanto, se anuncia una máxima de 34 grados que irá en ascenso hacia el sábado 13.