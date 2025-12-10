Carlos Paz estará sin agua durante 24 horas: lo que tenés que saber

Este miércoles 10 de diciembre, el servicio de agua potable se verá restringido durante 24 horas en Villa Carlos Paz y se realizará la segunda conexión del nuevo acueducto a la red troncal que abastece a la ciudad.

Se trata de una obra emblemática que se financió con aportes de la Municipalidad y la Provincia y que además incluye la repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano al término de la temporada de verano.

Según informaron desde el gobierno local, estos trabajos potenciarán la prestación de servicios y la seguridad vial.

A partir de la medianoche y por un plazo de 24 horas, se restringirá el agua en toda la ciudad y se aconseja a los vecinos conservar las reservas domiciliarias y evitar derroches. La obra completa (durante esta primera etapa) incluye la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro.