Se conectará el nuevo acueducto

Carlos Paz estará sin agua durante 24 horas: lo que tenés que saber

Se restringirá el servicio en toda la ciudad y se aconseja a los vecinos conservar las reservas domiciliarias y evitar derroches.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 10:01

Este miércoles 10 de diciembre, el servicio de agua potable se verá restringido durante 24 horas en Villa Carlos Paz y se realizará la segunda conexión del nuevo acueducto a la red troncal que abastece a la ciudad. 

Se trata de una obra emblemática que se financió con aportes de la Municipalidad y la Provincia y que además incluye la repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano al término de la temporada de verano.

Según informaron desde el gobierno local, estos trabajos potenciarán la prestación de servicios y la seguridad vial.

A partir de la medianoche y por un plazo de 24 horas, se restringirá el agua en toda la ciudad y se aconseja a los vecinos conservar las reservas domiciliarias y evitar derroches. La obra completa (durante esta primera etapa) incluye la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro.

Más de
corte de agua Villa Carlos Paz nuevo acueducto servicios públicos

Comentarios