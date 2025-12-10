Cosquín agradeció el respaldo institucional de los intendentes de Punilla

En Cosquín, intendentes y jefes comunales del departamento de Punilla firmaron una declaración de respaldo político e institucional a la gestión del intendente Raúl Cardinali. El acompañamiento se produce tras la reciente disposición judicial que ordenó embargar hasta el 33 por ciento de los fondos de coparticipación de la ciudad.

La situación deriva de un proceso iniciado hace más de 23 años por el grupo financiero Vedant S.A. y el abogado Andrés Díaz Yofre, quienes reclaman un monto superior a los 6.500 millones de pesos. La resolución judicial impacta de manera directa en la capacidad de la Municipalidad para sostener la prestación de servicios y proyectar obras futuras, con efectos sobre la vida diaria de los vecinos y el funcionamiento institucional.

Las autoridades municipales destacaron el gesto de unidad expresado por los jefes comunales de Punilla en un contexto que consideran crítico para los recursos locales. Desde el Ejecutivo coscoíno señalaron que la defensa del patrimonio público es prioritaria y que continuarán impulsando las acciones necesarias para garantizar la estabilidad operativa del municipio.