Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 11:44

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para diciembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

