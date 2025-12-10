anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para diciembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.
SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.