Cuesta Blanca coloca carteles para resguardar el bosque nativo

La Comuna de Cuesta Blanca avanzó con la instalación de nuevos carteles informativos en diferentes puntos del ejido. La señalización recuerda la prohibición de realizar intervenciones no autorizadas en el uso del suelo y en áreas de bosque nativo, con el objetivo de preservar el entorno ambiental de la zona.

Las autoridades comunales explicaron que esta medida forma parte de un plan continuo de protección del paisaje local, en un área donde la presión sobre los recursos naturales se ha incrementado en los últimos años.

Los nuevos carteles buscan ofrecer información clara a residentes y visitantes, además de reforzar la normativa vigente sobre conservación y cuidado del ambiente.